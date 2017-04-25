قال الرئيس الشيشاني رمضان قادروف إن الرئيس السوري بشار الأسد يقدر عاليا المساعدات التي يقدمها الشيشان لبلاده وللشعب السوري في الأيام العصيبة التي يمر بها.

وأضاف قادروف عبر حسابه على موقع (انستجرام)، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن الأسد التقى بمفتي الشيشان صلاح حجي مجييف الذي يزور سوريا تلبية لدعوة وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد.

وأضاف قادروف أن الأسد أكد - لمفتي الشيشان - أهمية المساعدات الإنسانية التي يقدمها صندوق أحمد قادروف الخيري، وقراره بناء دور لليتامى في حلب ودمشق.. كما عبر عن شكره لمساهمة الصندوق في إعادة إعمار جامع حلب الكبير”.