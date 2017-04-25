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قادروف: الأسد يقدر عاليا مساعدات الشيشان لبلاده
رمضان قادروف رئيس جمهورية الشيشان

قادروف: الأسد يقدر عاليا مساعدات الشيشان لبلاده

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 12:42 م
أ ش أ

قال الرئيس الشيشاني رمضان قادروف إن الرئيس السوري بشار الأسد يقدر عاليا المساعدات التي يقدمها الشيشان لبلاده وللشعب السوري في الأيام العصيبة التي يمر بها.

وأضاف قادروف عبر حسابه على موقع (انستجرام)، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن الأسد التقى بمفتي الشيشان صلاح حجي مجييف الذي يزور سوريا تلبية لدعوة وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد.

وأضاف قادروف أن الأسد أكد - لمفتي الشيشان - أهمية المساعدات الإنسانية التي يقدمها صندوق أحمد قادروف الخيري، وقراره بناء دور لليتامى في حلب ودمشق.. كما عبر عن شكره لمساهمة الصندوق في إعادة إعمار جامع حلب الكبير”.

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