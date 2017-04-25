تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط طبيب بالمعاش لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالمنشطات الجنسية والأقراص المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومحظور تداولها إلا بتصريح من وزارة الصحة بمنطقة الحرفيين بالسلام، وذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها أن إيميل ل ب ا 69 سنة طبيب بالمعاش ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمنشطات الجنسية والأقراص المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور تداولها إلا بتصريح من وزارة الصحة ويتخذ من مخزن أسفل دار مسنين كائن شارع المرسيدس الحرفيين دائرة القسم ” غير صالح لتخزين العقاقير الطبية وبدون تصريح ” مكانًا لتجارته غير المشروعة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وعثر بداخل المخزن على 67.600 ألف منشط جنسي ” تايجر كينج “، و4000 قرص منشط جنسي ” ساحر الجمال “، و1000 قرص مخدر ” ابتريل “، و1000 قرص مخدر ” لبوس الترامادول “، و15 علبة نقط تامول، و900 قرص مخدر ” اموتريل “، و230 قرص مخدر ” تامول “، ومبلغ مالي 60 ألفا و310 جنيهات.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.