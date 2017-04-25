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وفد "مصر للطيران" يتوجه للولايات المتحدة لاستلام ثالث طائرة من صفقة "بوينج"
طائرة مصر للطيران الجديدة ـ بوينج‎

وفد "مصر للطيران" يتوجه للولايات المتحدة لاستلام ثالث طائرة من صفقة "بوينج"

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 01:15 م
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وجه وفد شركة مصر للطيران القاهرة اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستلام الطائرة الجديدة بوينج (B737-800## ##) ضمن صفقة لشراء 9 طائرات جديدة فى إطار خطة الشركة تحديث أسطولها الجوي.

ويتوجه الوفد إلى مصنع رنتون المتخصص فى إنتاج ذلك الطراز بمدينة سياتل لاستلام الطائرة والعودة بها خلال أيام للانضمام إلى أسطول الشركة الذى سيبلغ 28 طائرة من الطراز ذاته بعد إتمام الصفقة.

وتعد الطائرة بوينج “##B737-800 ##” من الطائرات متوسطة المدى الأكثر رواجا ومبيعا لشركة بوينج والذى يخدم عدد أكبر من النقاط ويتميز باقتصادية تشغيله وقلة استهلاكه الوقود.

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