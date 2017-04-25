نصر سالم: سيناء «درع مصر الشرقي».. وما فعلته إسرائيل في 6 سنوات دمر خلال ساعاتالثلاثاء، 25 ابريل 2017 12:05 م
وصف اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة ومستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، العناصر الإرهابية في سيناء بأنهم “ديدان الأرض”، مؤكدا صعوبة محاربتهم لأنهم “مختبئين تحت الأرض ولا يزيدوا عن العشرات وليس لهم وجود ظاهري”.
وأوضح نصر سالم من خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن ما يقوم به الإرهابيين من عمليات لا تحتاج إلى أعداد كبيرة او مواجهات مثل زرع العبوات الناسفة بالإضافة إلى أنه يصعب القضاء عليهم بشكل كامل لاختبائهم وسط المدنيين، مضيفا أن الأسلحة والعناصر الموجودة في سيناء تم تهريبها في السابق ولا توجد أسلحة مهربة حديثا نتيجة لداخل سيناء.
وأعتبر سيناء بأنها “درع مصر الشرقي” حيث تم تحصينها بـ“3 حوائط جبلية”، مؤكدا أنه في حرب 1956 خسرت إسرائيل 38 جندي في سيناء بسبب القتال البطولي من قبل الجيش المصري، على الرغم من قلة امكانيات الجنود المصريين وتدخل الجيشيين البريطاني وفرنسا.
وأشار إلى أن مصر استطاعت القضاء على ما فعلته إسرائيل في 1973، موضحا أن مصر استطاعت القضاء على مافعلته إسرائيل لتحصين سيناء في 6 سنوات خلال 6 ساعات”.
جاء هذا تعليقا لاحتفال مصر بالذكرى الـ35 لعيد تحرير سيناء.
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