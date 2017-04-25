قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن مدينة تعز تعاني من حصار وقصف مستمر طيلة عامين من قبل مليشيات الحوثيين وصالح.

وأضاف رئيس الوزراء الميني - في مؤتمر للدول المانحة في جنيف بشأن اليمن، نقلته قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء أن هناك كما هائلا من الدمار الذي تعرضت له البنية التحتية جراء القصف المستمر من قبل المليشيات الحوثية على المدن اليمنية .

وأشار إلى أن هناك مواردا تقدر بنحو 581 مليار ريال يمني استولت عليها المليشيات، وحرموا موظفي المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات من مرتباتهم.

وثمن رئيس الوزراء اليمني، جهود الأمم المتحدة حيث كانت واحدة من أسباب تخفيف معاناة الحرب عن الغالبية من أبناء اليمن، فقد تخطت فرق الإغاثة الإنسانية التابعة للامم المتحدة معظم المناطق والمدن المينية .

وقال إن أكثر من ملياري دولار هو الحد الذي ينبغي جمعه، وهو رقم معقول قابل للتحقق من أجل الحفاظ على الأرواح وإعطاء الأولوية للفئات الأشد تضررا .