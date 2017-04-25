أعلنت شرطة منطقة كتالونيا الإسبانية اليوم الثلاثاء ضبط 8 أشخاص يشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية مرتبطة بالخلية المنفذة لهجمات العاصمة البلجيكية بروكسل العام الماضي.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن الشرطة قولها - في بيان - إن المشتبهين يقطنون كتالونيا ويحملون الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 21 و39 عاما، مضيفا أن المداهمات وقعت اليوم بخمسة مدن من بينها برشلونة.

وأضافت الشرطة في كتالونيا أن عمليات الضبط أعقبت ثمانية أشهر من التحقيقات المشتركة مع الشرطة البلجيكية، والتي كشفت صلة العديد من المضبوطين بعدد من المنظمات الإرهابية وأنشطة الجريمة المنظمة.

وكان تفجيران استهدفا مطار العاصمة البلجيكية بروكسل ومحطة لمترو الأنفاق في مارس من عام 2016، ما أسفر عن مقتل وإصابة 32 شخصا.

يذكر أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على قرابة 200 مشتبه به في أعمال إرهابية، منذ أن رفعت السلطات حالة التأهب الأمني للدرجة قبل القصوى في عام 2015.