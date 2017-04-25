قال موقع صحيفة “روما ريبورتس”، الخاص بنشر أخبار البابا فرانسيس والفاتيكان، إن البابا فرانسيس ينوي بناء جسور مع الإسلام المعتدل خلال زيارته لمصر.

وأوضح، اليوم الثلاثاء، أن بابا الفاتيكان تلقى دعوة لإلقاء كلمة في جامعة الأزهر المسئولة عن إعداد أئمة السنة، حسب وصف الموقع، مؤكدًا أنه سيقدم 4 كلمات مهمة خلال الزيارة اثنتان منها للمسلمين وواحدة للأقباط وأخرى للكاثوليك.

كما تتضمن الزيارة أيضا تعزيز الحوار بين المسيحيين لأنه سيرافقه بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بارثولوميو.

وكان المتحدث باسم الفاتيكان جريج بورك أكد، أمس الاثنين، أن البابا فرانسيس لن يستخدم سيارة مصفحة أثناء زيارته لمصر، بل سيستخدم سيارة مغلقة فقط للتحرك.