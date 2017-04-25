وزير الري يبحث مع وزير المياه الكونغولي التعاون الفني المشتركالثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:52 م
استقبل وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، وزير المياه الكونغولي والوفد المرافق له، للتباحث حول تقدم أنشطة التعاون الفني المشترك بين الجانبين، والتي تشمل العديد من المكونات الفنية التي يهديها الشعب المصري للشعب الكونغولي للتغلب على المشكلات التي تواجهه في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في المجالات المرتبطة بالموارد المائية، ومنها مكون إعداد دراسة جدوي لإنشاء بنية تحتية كهرومائية ، وحفر 30 بئر مياه جوفية.
وقد تم الإعداد لتنفيذ 12 بئرا كمرحلة أولي جاري العمل على تنفيذها، علاوة على إنشاء مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية والأمطار بدولة الكونغو الديمقراطية وهو أحد أهم مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث سيكون المركز علي صلة وثيقة بمركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري بالقاهرة، بالإضافة إلى مكون لبناء القدرات والتدريب في العديد من المجالات مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومراقبة نوعية المياه وهيدرولوجيا أحواض الأنهار وحصاد مياه الأمطار .
من جانبه، أشاد الوزير الكونغولي بجهود مصر في تقديم الدعم الفني للكونغو في كافة المجالات وخصوصا مجال إدارة وتخطيط الموارد المائية ، وأعرب عن تقديره لمساعدة مصر لبلاده.
وأكد استمرار جهود التنسيق علي كافة المستويات وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين، كما أكد الوزير الكونغولي علي ضرورة استمرار التعاون والتنسيق للتوصل لمواقف موحده في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وبدوره، أكد الدكتورمحمد عبد العاطي عمق العلاقات الثنائية علي كافة المستويات مع الكونغو الديمقراطية.
وأشار الى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الكونغولي للقاهرة الاسبوع الماضي وأن التنسيق بين الدولتين يشمل العديد من المجالات.
وأضاف أن ما نقدمه للأشقاء في الكونغو يعبر عن مدي قوة العلاقات التاريخية بين الدولتين، والرغبة في مواجهة التحديات المشتركة من خلال التنسيق الجيد والفعال علي كافة المستويات الثنائية، معربا عن تطلعه أن ينعكس ذلك علي التعاون علي المستوي الإقليمي لصالح شعوب المنطقة.
-
قابيل: نجحنا فى إنعاش القطاعات التصديرية وترشيد الاستيرادTue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
«مياه الشرب»: الانقطاع المتكرر بالمدن الجديدة ليس له علاقة «بفساد المواسير»
أكد العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ليست معنية بتوريد وتركيب المواسير بخطوط “القاهرة الجديدة” الغير مطابقة ...Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني بسبب جزر دوكدو
استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية هيديو سوزوكي بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على تجديد الحكومة ...Tue, 25 Apr 2017 08:44:35 GMT
-
تحرير «حي التنك» بالساحل الأيمن من الموصل في العراق
أعلنت القوات العراقية اليوم الثلاثاء، تحرير حي التنك في الساحل الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش. ونقلت خلية الإعلام الحربي، حسب موقع 24 الإماراتي، عن قائد ...Tue, 25 Apr 2017 07:45:52 GMT
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ26 للدورى، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل. وقال عامر حسين إن تأجيل المباراة ...Mon, 24 Apr 2017 11:24:22 GMT
-
رفع الحصانة عن 3 نواب كويتيين في قضية اقتحام مجلس الأمة
قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف في دولة الكويت برئاسة المستشار إبراهيم العبيد تحديد يوم 10 مايو المقبل موعدًا لاستكمال محاكمة 70 شخصًا -بينهم عدد من النواب ...Mon, 24 Apr 2017 12:39:02 GMT
-
اليوم.. حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح يحتفلان بعقد قرانهما (صور ...
يحتفل حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، نجما مسرح مصر، اليوم الاثنين، بعقد قرانهما بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، وسيقام…Mon, 24 Apr 2017 09:26:33 GMT