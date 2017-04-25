أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد غد الخميس.

وقال الكرملين في بيان نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية “الجانبان سيناقشان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل لها خلال زيارة الرئيس الروسي إلى اليابان في 15و16 ديسمبر 2016”.

وأضاف البيان أن الزعيمين سيتبادلان أيضا وجهات النظر حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني بين البلدين.