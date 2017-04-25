لافروف: لم تعد هناك أي قواعد على الإطلاق!الثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:39 م
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الوضع في العلاقات الدولية تعد اليوم أصعب بكثير بالمقارنة مع ذروة الحرب الباردة، مشددا على أنه لم تعد هناك أي قواعد في هذا المجال.
وفي مقابلة مع مجلة ” Esquire”، علق الوزير على التوتر الراهن في العلاقات بين روسيا والغرب، قائلا: “بلا شك، أصبح الوضع اليوم أكثر قساوة. آنذاك، كانت هناك امبراطوريتان – الغربية والسوفيتية، وكانت كل منهما تؤجج نزاعات مع خصمها في أراضي دول ثالثة، لكن ذلك لم يحصل أبدا على حدودهما أو بشكل مباشر. وحتى الخطاب العلني كان أقل قسوة، ولم يكن المعسكران يتجاوزان حدود المسموح به أبدا. أما اليوم فلم تعد هناك أي قواعد”.
إلى ذلك، أكد لافروف أن علاقات طيبة أو علاقات صداقة كانت تربطه دائما مع جميع وزراء الخارجية الأمريكيين المتعاقبين خلال السنوات الماضية، وتوقع بأن تكون علاقاته مع وزير الخارجية الحالي ريكس تيلرسون طيبة أيضا.
وفي الوقت نفسه، دحض لافروف الشائعات حول كون وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس معجبة به. واستطرد، قائلا: “هل كانت معجبة بي؟ كذب. ببساطة، كنا نتعامل بصورة حميمية وقريبة جدا”.
ووصف لافروف الحالة الراهنة للعلاقات الروسية الأمريكية بأنها مبنية على التوقعات، موضحا أن عملية تشكيل فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكتمل بعد. وأعاد إلى الأذهان أن الرئيس السابق باراك أوباما بعد توليه الرئاسة كان يغير المسؤولين في المناصب المحورية في أول 8 أشهر. وشكك في أن يتمكن ترامب من إنجاز تشكيل فريقه بوتائر أسرع.
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