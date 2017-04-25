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بث مباشر.. فرنسا تكرم الشرطي ضحية هجوم الشانزليزيه
فرانسوا اولاند

بحضور ماكرون ولوبان

بث مباشر.. فرنسا تكرم الشرطي ضحية هجوم الشانزليزيه

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:35 م
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تكرم فرنسا اليوم الثلاثاء الشرطي كزافييه جوجوليه الذي قتل في اعتداء إرهابي نفذه مسلح في جادة الشانزليزيه في باريس يوم الخميس بحضور المتأهلين إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبان وذلك خلال مراسم تأبين .

وقد دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند المتأهلين إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبان للمشاركة في الحفل.

وتبنى تنظيم “داعش” الاعتداء الذي تسبب في مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح.



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