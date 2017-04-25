تكرم فرنسا اليوم الثلاثاء الشرطي كزافييه جوجوليه الذي قتل في اعتداء إرهابي نفذه مسلح في جادة الشانزليزيه في باريس يوم الخميس بحضور المتأهلين إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبان وذلك خلال مراسم تأبين .

وقد دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند المتأهلين إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبان للمشاركة في الحفل.

وتبنى تنظيم “داعش” الاعتداء الذي تسبب في مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح.