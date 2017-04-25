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وزير القوى العاملة يكلف المديريات بمتابعة أجازة "تحرير سيناء"
محمد سعفان وزير القوي العاملة

وزير القوى العاملة يكلف المديريات بمتابعة أجازة "تحرير سيناء"

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:28 م
وكالات

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ أجازة “عيد تحرير سيناء”، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.
وكان الوزير قد أصدر قرارا باعتبار اليوم الموافق 25 أبريل، أجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال سعفان “إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر”.‎

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