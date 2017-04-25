صرف مليون و320 ألف جنيه لـ 33 مصابا في حادثي مار جرجس والمرقسيةالثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:59 م
أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مديريات التضامن بدأت بالفعل في صرف تعويضات للمصابين في حادثي كنيستي مار جرجس والمرقسية عن طريق لجان مشكلة من تلك المديريات، انتقلت بالفعل للمستشفيات لصرف التعويضات للمصابين.
وأوضحت الوزيرة أن قيمة التعويضات المصروفة بلغت حتى الآن مليون و320 ألف جنيه، حيث تم صرف 840 ألف جنيه لـ 21 مصابا بحادث كنيسة مار جرجس بطنطا و480 ألف جنيه لـ12 مصابا بحادث كنيسة المرقسية بالإسكندرية بواقع 40 ألف جنيه لكل مصاب استمر في المستشفيات أكثر من 72 ساعة.
وأوضحت الوزيرة أنها بدأت في استيفاء الشروط القانونية واستخراج إعلام الوراثة لذوي الضحايا من المحاكم المختصة بالتنسيق مع وزارة العدل وتحددت جلسة 26/4/2017 لإصدار أحكام أعلام الوراثة لضحايا الغربية وجاري تحديد جلسة لضحايا الإسكندرية.
وأضافت غادة والي أن مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظتي الإسكندرية والغربية تعمل على سرعة الانتهاء من صرف المعاشات الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء عقب الحادث الإرهابي بواقع 1500 جنيه شهريا لأهالي المتوفين ومعاملة ضحايا الحادث معاملة الشهداء وفقا لقرار مجلس الوزراء لعام 2015 م لصرف معاش استثنائي لضحايا الحوادث الإرهابية من المدنيين.
وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل دائما الى جانب الأسر المنكوبة في الحوادث الإرهابية والكوارث والأزمات لتخفيف العبء عن تلك الاسر من خلال الإدارات المختصة بالمديريات بجميع المحافظات.
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