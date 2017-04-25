أكدت التحريات والمعلومات إضطلاع المدعو “عمر س.ع” ، وزوجته بإدارة مطبعة ضخمة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة لنسخ وتقليد الكتب والمراجع العلمية والطبية والأدبية والثقافية والمدرسية والقصص والروايات العالمية لأشهر الكتاب .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة وتبين أنها على مساحة أربعة آلاف متر ومكونة من ثلاثة طوابق وبداخلها عدد من ماكينات الطباعة والقص والتغليف ذات تقنية عالية وغرف للمونتاج والزنكوغراف والميكروفيلم و معدات للنقل والتحميل من وإلى المطبعة، وضُبط بداخلها “ملايين من الكتب والإسطوانات المدمجة المعده للبيع والتداول لمختلف المراحل التعليمية، كمية كبيرة من المواد الخام التى تستخدم فى الطباعة وأطنان من الأوراق والأحبار وألواح الزنكوغراف.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها، وفى ضوء الجهود المبذولة لمكافحة إنتهاكات حقوق الملكية الفكرية خاصة طبع وتداول وبيع الكتب الدراسية الأجنبية لمدارس اللغات الخاصة والحكومية والجامعات والروايات والقصص، والمحظور طبعها أو تداولها إلا من خلال الشركات المختصة.