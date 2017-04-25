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وصول 5 ألآف طن بوتاجاز إلى ميناء الزيتيات بالسويس
السويس

وصول 5 ألآف طن بوتاجاز إلى ميناء الزيتيات بالسويس

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:32 م
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات استقبل السفينة GAS HONOUR وعلى متنها 5 ألاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وأكد المتحدث الإعلامي - في تصريح صحفي له - أن ميناء سفاجا يستقبل اليوم العبارة “محبة” وعلى متنها 787 معتمرا، والعبارة “عمان” وعلى متنها 800 معتمر متجهة إلى ميناء ينبع السعودي، كما تغادر السفينة السياحية NAUTICA وعلى متنها 584 سائحا من مختلف الجنسيات و 393 طاقما.

وأشار إلى أن ميناء نويبع استقبل العبارة “آيلة” وعلى متنها 950 راكبا منهم 717 معتمرا، بالإضافة إلى 3 تريلات، كما استقبلت العبارة “سينا” على متنها 52 راكبا و 3 تريلات.

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