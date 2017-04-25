بالفيديو.. كوادر شبابية: لم نعد مهمشين.. وأعياد تحرير سيناء تحث روح الانتماءالثلاثاء، 25 ابريل 2017 12:00 م
تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم انطلاق المؤتمر الثالث الوطني للشباب بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء.
وأكدت مونيكا فوزي وليام الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن عودة سيناء بتستعيد “الروح الوطنية”، مشددة على ضرورة الحفاظ على ما قام به الأجداد من انجازات.
وأعلنت مونيكا فوزي من خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن سيناء تعتبر منطقة هامة في مصر واصفة إياها بـ”نقطة تصادم” ، معتبرة إياها مدخل لأي صراع أو انتصار.
وأشادت بالمؤتمر الوطني للشباب التي اعتبرتها بأنها رسالة يدل على حرص الحكومة للاهتمام بالشباب من كل الفئات .
وفي سياق أخر، أعتبر خالد جلال عباس باحث إعلامي أن الشباب يحتفلون بأعياد تحرير سيناء بطريقتهم الخاصة، مؤكدا أنها مناسبة انطباع خاص ومميز بالنسبة له.
وأشار عباس من خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” اليوم، إلى أنه قضى فترة خدمته العسكرية بشمال سيناء استفاد من خلالها العديد من الخبرات مثل التأخي والانتماء والعمل داخل كتيبته بـ”روح عائلة واحدة”، موضحا أن تحديات الشباب السيناوي لم تطرح على الحكومة منذ سنوات وهم في حاجة للمشاريع الاستثمارية التي توفر فرص العمل لعودة الثقة بينهم وبين الحكومة.
واوضحت شيرين خالد صفوت سكري نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الأداب بجامعة عين شمس، ان احتفالات سيناء تعتبر رسالة للشباب عن بطولات وطنية تزرع الحث الوطني والانتماء، مضيفة أن حب الوطن فطرة
وأضافت من خلال اللقاء التلفزيوني، أن مؤتمر الشباب الوطني به مصداقية حيث يناقش مقترحات الشباب والأفكار الموقعة بالموقع الإلكترونية، مؤكدة أن “الفكر الخلاق والمتميزين” هو الشرط الوحيد للمشاركة بالمؤتمر.
ووصف محمد عادل هيكل مهندس معماري، انتصارات تحرير سيناء بأنها “مصدر فخر لكل مصري”، مشيرا إلى أن الجميع له دور في تنمية سيناء لتكليل جهود وتضحيات الأجداد.
وذكر هيكل من خلال لقائه بـ”صباح الخير يا مصر” ، أن مبادرة “أسأل الرئيس” التي ستقام أثناء مؤتمر الشباب ، سـ”تقصر المسافات” بين الشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي.
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