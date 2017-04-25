7 قتلى من الشرطة و8 من طالبان بعد اشتباكات استمرت ساعات

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 7 من أفرادا و8 من عناصر حركة طالبان صباح اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات في ولاية تاخار شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة خليل أسير لوكالة أنباء “باجوك” الأفغانية إن حركة طالبان شنت هجومين على نقطة تفتيش للشرطة في منطقة ألكاناك وقاعدة أخرى في منطقة تشارسيانو.

وأضاف المتحدث أن الشرطة لم تتمكن من إرسال تعزيزات أمنية للقوات التي تمت مهاجمتها، لأن طالبان زرعت ألغاما في المنطقة.

ومن جانبه، قال سوناتولا تيمور المتحدث باسم حاكم الولاية، إن الهجوم تلاه اشتباكات نارية عنيفة دامت ساعات طويلة.

وأفاد سكان محليون أن قوات الشرطة نفذت منها الذخيرة قبل أن يتمكن عناصر طالبان من الاستيلاء على نقاط التفتيش وقتل جميع من فيها.

ومن جهتها، أكدت حركة طالبان الاشتباكات، حيث قال المتحدث باسم الحركة زبي الله مجاهد، إنهم استولوا على 8 نقاط تفتيش للشرطة الأفغانية وقاعدة أمنية، مشيرا إلى مقتل 2 فقط من عناصر الحركة وإصابة اثنين آخرين والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة.

ويأتي الهجوم أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس إلى أفغانستان، فى أعقاب هجوم دام شنته طالبان على قاعدة عسكرية للجيش الأفغاني الجمعة الماضية، قتل فيه أكثر من 100 جندى ما دفع وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى إعلان استقالتهم أمس الاثنين.