كشفت شيماء أحمد عبد العاطي، شقيقة إيمان المصرية الملقبة بأسمن امرأة في العالم، عن حقائق ومعلومات خطيرة عن حالة إيمان، وعن الطبيب الهندي المعالج لها الذي قام بالنصب عليهما .

وكتبت شيماء منشورا مطولا مرفقا بالصور من خلال صفحتها على موقع التواصل الاحتماعي ” فيس بوك “، مؤكدة من خلاله على أن شقيقتها كانت ضحية شو إعلامي، وأنها لم تفقد نصف وزنها كما نشرت الصحف العربية والعالمية، لافتة إلى أن تصريحات الطبيب الهندي المعالج لها،عارية من الصحة وجميعها تهدف لشهرته على حساب المتاجرة بمرض أختي .

” انا أخت إيمان أحمد عبد العاطى البنت اللى بتتعالج فى الهند من السمنه المفرطه قررت أن لا أكون شيطان أخرص وماقولش الحقايق وكل حاجه حصلت من يوم ماعرفنا الدكتور Muffazal lakdawala ملاك الرحمه اللى خدعنا كلنا وضحك عليا وعلى عائلتى اول زياره ليه لايمان يوم 12/1/2017 وعدنا انه عمره ماحيسيب ايمان غير وهى ماشيه على رجليها..والدتى واهلى واصدقائى شاهدين على كلامه..دلوقتى بيقول فى كل الاعلام والصحافه انها مستحيل تمشى على رجليها وانت مابداتش تعمل علاج مكثف الا من 4 ايام ليه حكمت عليها تفضل كده طول عمرها الكلام ده يتقال بعد سنه علاج طبيعى مكثف خاصة انها بتحرك اطرافها ” .

وتابعت، ” ثانيا اأنت عارف من أول يوم أن عندها جلطه فى المخ ازاى تجيبنى من بلدى لحد مومباى وانت عارف احتمال حدوث جلطه تانيه او اى مشكله نتيجة النقل وقد كان..ايمان من اول ما جات قعدت 10 ايام بس كويسه وبعدها بتدخل فى غيبوبه بالاسبوع، فى كهرباء بتحصل فى المخ أو نشاط هما مش عارفين أسبابه إلى الآن مافيش جهاز رنين مفتوح فى مومباى، وبعد مافاقت ب 5 ايام تقريبا قرر يعملها العمليه ضغط كله فى وقت قصير اوى عشان يتقال انه عمل انجاز مش مهم بعدها يحصلها ايه ...طبعا انا فى الوقت ده كنت واثقه فيهم جدا وفى قراراتهم ماكنتش متخيله ان فيه وجه قبيح همه الماده والشو والاعلام والشهره مش مهم على حساب مين ” .

وتستكمل، ” ثالثا مافيش حاجه اسمها انسان يفقد 262 كيلو فى شهرين ايمان ماتوزنتش اصلا من يوم ما جات الى الان وطبعا انا لما قولت ان 500 كيلو كان رقم تقرببى وفى دكاتره سمنه كتير زاروا ايمان قبل السفر وسالونى وزنتيها قولتلهم تفتكروا ايمان ينفع تتشال بالحجم ده؟؟؟واى ميزان يستوعب حجمها، بناء على ايه الرقم ده اتقال لانها من 3 سنين لما حصلتلها الجلطه اتحطت على جهاز اشعه مقطعيه ووزنت 280 كيلو والفتره الاخيره ايمان حجمها بقى الضعف، ولما جه الدكتور Muffazal lakdwala شافها على الطبيعه ماتناقش فى الميزان لأن شاف إنها بالفعل حجمها ضخم، لو كلامك مظبوط يادكتور فين الفيديو اللى قبل واللى بعد عشان توريه للعالم كله ” .

وتشير شقيقة إيمان إلى أن الأخيرة لم تفقد أكثر من 60 كجم، قائلة :

” إيمان مانزلتش أكتر من 60 أو 70 كيلو ومعظمهم ميه متجمعه فى جسمها مش دهون ولما اترجيته انه ماينزلش ايمان مصر دلوقتى لان لسه حجمها كبير ولازم تفقد وزن كتير حقيقى مش كلام عشان لو حصلها حاجه بعد الرجوع اقدر اشيلها والحقها اقسم بالله كنت بعيطله وكنت حبوس على ايده قالى شيماء ايمان مش حتخس اكتر من 50 او 60 كيلو فى سنه، ايمان كان عرضها قبل السفر من الركبه للركبه 130 سم حاليا هى 112 سم مش عارفه ازاى تبقى فقدت كده نصف الميزان

وموضوع الكرسى اللى بتتحط عليه ده سرير بيتقفل كرسى عرضه 120 سم يعنى مش كرسى طبيعى اقدر اتحرك بيه واعتقد فى حالات فى العالم مماثله لحالة ايمان بتقعد فى المستشفى اقل حاجه سنه ونص او سنتين مش من اول شهر ونص يقولى خدى اختك وانزلى انت اخدت الشو بتاعك، وكل يوم جوايز انك احسن دكتور فى العالم وانك بتصنع المعجزات واستخدمتنا اداة لتحقيق اغراضك، ده مايرضيش ربنا ” .

وتستكمل، ” رابعا الدكتور الهندى هو من قام بالبحث عن ايمان وعائلتها عشان يقدم مساعده وبعدها قال للعالم كله انى اللى دورت عليه ده على اساس انه دكتور مشهور لدرجة انى عرفته وانا فى مصر..لكن اعتقد دلوقتى هو بقى مشهور جدا بسبب ايمان وبسبب الضحك على الناس وعليا.....فى الفتره قبل السفر جالنا عرض تانى من مستشفى برجيل بابوظبى دكتور Muffazal كان شغال فى مجموعة المستشفيات دى هما تواصلوا معايا وقالولى احنا مؤسسه متكامله وايمان حتقعد مش اقل من سنه ونص تتعالج نفسى وعلاج طبيعى وكل حاجه ومش حنسيبها وفى يوم 4/2 دكتور شمشير صاحب هذه المستشفيات جه بنفسه لزياره ايمان وكان الدكتورMuffazal معاه وطبعا الدكتور الهندى قابلنى قبل مايجولنا من وراهم عشان يقولى انهم ناس مش كويسه وهمهم الاعلام والشو وحيرموا اختك بعد 3 شهور ومش حيكملوا للاسف انا وامى وثقنا فيه وصدقناه والنتيجه انه من اول ابريل عمال يقنعنى بانى انزل مصر اكمل علاج ايمان ودى مصر وطنى ولازم ارجع بعد ماهو كان السبب فى تشويه صورة الاطباء المصريين فى العالم

تواصلت مع دكتور مصرى هنا فى الهند مخ واعصاب وطلبت منه ييجى يشوف ايمان وبالفعل جه وانتظر 3 ساعات لمحاوله انه يدخل يشوفها جابولنا ورقه نمضى عليها اننا مانتكلمش مع اعلام او صحافه ولو ده حصل حنرميلك اختك فى الشارع اقسم بالله هذا حصل والدكتور المصرى كلم دكتور المخ والاعصاب الهندى وقاله فى الوقت ده ان ايمان حالتها اتدهورت والنشاط ده انتقل من النصف الشمال للنصف اليمين ووعيها بيقل .

ده غير المعامله انهم بيحسسونا طول الوقت اننا ناس فقراء وجايين نشحت العلاج فى بلدهم مافيش انسانيه مافيش رحمه انا اتخدعت فيه انا بقول الكلام ده وانا وايمان هنا فى المستشفى عندهم مش عارفه ايه ممكن يحصل ولا رد فعلهم حيكون ايه بس عارفه ان ربنا مع ايمان ومعايا وبينصر الحق دايما.

ملاحظه فى اطباء كتير محترمين وكلمونى فى مساعدة ايمان قبل السفر بس كانت المشكله فى المستشفى مش فى كفاءة الاطباء

محدش يزايد عليا ويقول انتى اللى رفضتى تعالجى اختك فى مصر انا فضلت لحد اخر وقت منتظره الدوله تعمل حاجه محدش ساعدنا القوات المسلحه جات البيت 3 مرات فى 4 شهور يقولوا حيساعدوا ومافيش نتيجه انا جالى تليفون من الخدمات الصحيه للقوات المسلحه قبل السفر بيوم يقولولى لسه بنجهز المكان ” .

وختمت شيماء المنشور، قائلة ” إيمان مش حتكون ضحية البيزنس والمتاجره بارواح الناس .. انا ماليش غرض الحمدلله غير ان اختى تحف ولا بدور على فلوس ولا بدور على انى مشهوره انا كل غرضى اختى تخف واشوفها احسن منى وعندى استعداد اقف قدام العالم عشان خاطرها .. ايمان حقها تتعالج وتكون احسن بنت .. هما حسبوها صح لقوا واحده بتناشد فى بلدها 4 شهور ومحدش سائل فيها ولا ليها اخ ولا ليها اب ولا ظهر يحميها بس نسيوا ان فى ربنا شاهد ومطلع على كل شئ ومش حيرضى ابدا بالظلم خاصة انسانه مريضه قضت معظم عمرها طريحة الفراش ..حسبى الله ونعم الوكيل فى كل ظالم...ادعوا لايمان يطلعها من هنا على خير ” .