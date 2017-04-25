 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 12:13 مساءً
روابط سريعة
مصرع 17 شخصا إثر انقلاب قارب في السنغال
غرق باخرة غرق قارب غرق مركب

مصرع 17 شخصا إثر انقلاب قارب في السنغال

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:00 م
أ ش أ

لقى 17 شخصا مصرعهم في السنغال اليوم الثلاثاء جراء انقلاب قارب كان يقلهم في نهر سالوم قرب الحدود الشمالية للبلاد مع جامبيا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن عمال الإنقاذ قولهم إن عدد الضحايا جراء الحادث مرشح للزيادة لافتين إلى أن 15 من الضحايا هم سيدات، فيما لم يتم التوصل إلى سبب الحادث حتى الآن.

يذكر أن السكان المحليين بالمنطقة يعملون بالصيد وعادة ما يهملون ارتداء سترات النجاه ما يقلل من فرص النجاه في حال وقوع حوادث مماثلة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3