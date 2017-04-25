لقى 17 شخصا مصرعهم في السنغال اليوم الثلاثاء جراء انقلاب قارب كان يقلهم في نهر سالوم قرب الحدود الشمالية للبلاد مع جامبيا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن عمال الإنقاذ قولهم إن عدد الضحايا جراء الحادث مرشح للزيادة لافتين إلى أن 15 من الضحايا هم سيدات، فيما لم يتم التوصل إلى سبب الحادث حتى الآن.

يذكر أن السكان المحليين بالمنطقة يعملون بالصيد وعادة ما يهملون ارتداء سترات النجاه ما يقلل من فرص النجاه في حال وقوع حوادث مماثلة.