قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إن شعب كوريا الشمالية لا يشعر بقلق من نشوب حرب بين كوريا وأمريكا، مشيرًا إلى تقدم كوريا الملحوظ والمستمر وتفاني شعب كوريا في العمل.

وكتب ساويرس تغريدة على “تويتر” قائلا: “الناس شغالة وآخر انضباط وتفانى في العمل والبلد آخر نظافة وبتتقدم كل سنة عن التانية ومتحسش إن فيه قلق من حرب أو غيره”.

ويذكر أن كوريا الشمالية أجرت، اليوم الثلاثاء، تدريبات موسعة بالمدفعية، في الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس جيشها، وتعد من أكبر المناورات التي تقوم بها كوريا الشمالية منذ نشأة الدولة.

وأوضح خبراء أن التدريبات الموسعة لها علاقة بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد كوريا الشمالية، ما دفع الإدارة الأمريكية لاستدعاء جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي البالغ عددهم 100 سيناتور، ما اعتُبر خطوة خارقة للعادة.