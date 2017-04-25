الإسماعيلية في حماية الجيش والشرطة استعدادًا لمؤتمر الشبابالثلاثاء، 25 ابريل 2017 11:00 م
تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تعزيزات أمنية من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة المدنية قبيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمحافظة الإسماعيلية وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
وانتشرت وحدات التأمين ورجال الشرطة بشوارع ومخارج ومداخل المحافظة، كما تم نشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية لتمشيط كافة المناطق المحيطة بفعاليات المؤتمر، وتم وضع بوابات إلكترونية قبل المغادرة من القاهرة والوصول للإسماعيلية وسط تواجد أمني مكثف من قبل قوات الأمن وعناصر الشرطة السرية.
وتشهد شوارع الإسماعيلية ومحيط المؤتمر انتشارًا مكثفًا من قوات العمليات الخاصة لتأمين الاحتفال، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات التأمين مع اتباع قوات الأمن إجراءات تفتيش مشددة داخل الكمائن وأمام قاعات المؤتمر.
وانتشرت في شتى أنحاء المحافظة أكمنة ثابتة ومتحركة لتأمين الاحتفال إضافة إلى مشاركة القوات المسلحة في التأمين، وتشارك قوات من الصاعقة في تأمين الطريق والأماكن القريبة من مقر الحفل بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجانب انتشار سيارات الشرطة وقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وقوات الصاعقة ومكافحة الإرهاب.
وشهدت مداخل وشوارع المؤتمر تركيب كاميرات مراقبة متطورة مزودة بخاصية تتبع الأوجه والتعرف على الهوية من قرنية العين تم ربطها بغرفة العمليات المركزية ورادارات المراقبة لرصد أي عمل تخريبي إضافة إلى وجود عناصر من الحراسات الخاصة لتأمين ضيوف المؤتمر بجانب انتشار سيارات تابعة لخبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية.
وتمركزت قوات الانتشار السريع حول مقارات الإقامة وطرق الوصول إضافة إلى وجود أمني كبير بملابس مدنية، كما انتشرت قوات التأمين بالزي العسكري وعناصر الأمن بزي مدني حول مقرات المؤتمر.
وانتشرت عناصر التأمين مستخدمة الكلاب البوليسية والحواجز الحديدية وأجهزة التفتيش يرافقها عناصر من الشرطة النسائية في بعض الأماكن لتفتيش السيدات مع تشديد الإجراءات الأمنية على بوابات الدخول للتأكد من عدم حمل الحاضرين أي أسلحة يمكن تسللها إلى الداخل عبر أجهزة كشف المعادن المتطورة التي قامت القوات المسلحة بإمداد الجهات المسئولة.
كما تم رفع حالة الاستعداد بجميع الخدمات والنقاط الأمنية بالمحافظة لتأمين الضيوف بوجود خدمات أمنية على مدار الساعة تقوم بالمرور بجميع أنحاء شوارع المحافظة.
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