أكد النائب العام الروسي، يوري تشايكا، في تقريره حول الالتزام بالقانون والأمن العام، أن عدد الجرائم ذات الطابع الإرهابي والمتطرف في روسيا ارتفع بنسبة 45 في المائة، مشيرا إلى أنه يمكن تفسير ذلك بالعمل على الكشف عن تورط مواطني روسيا في الأعمال القتالية في سوريا والعراق.

وجاء في التقرير الذي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه: “في العام 2016 تم تسجيل 2227 جريمة ذات طابع إرهابي “أكثر بنسبة 44.8 في المائة” و1450 جريمة ذات طابع متطرف أكثر بنسبة 9.1%.

وتابع التقرير: “ارتفاع عدد الجرائم الإرهابية خلال السنوات الخمس الأخيرة لا يفسر بارتفاع النشاط الإرهابي في روسيا، بل بإضافة جرائم جديدة إلى قائمة الجنايات، وارتفاع فعالية عمل الأجهزة الأمنية في مجال الكشف عن حقائق مشاركة مواطني روسيا ومواطني الدول الأجنبية في المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية الناشطة على أراضي سوريا والعراق”.

وجاء في التقرير الذي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه: “عدد الجرائم التي تم تسجيلها وفق مادة 205، عمل إرهابي، من قانون الجنايات الروسي، ارتفع من 8 حتى 25 جريمة. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من منع وقوع 72 من هذه المخططات خلال مراحل التهديد الإرهابي، والتحضير، وتنفيذ الهجوم.