أصيب 17 شخصًا صباح اليوم، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتي ربع نقل بطريق “الصالحية القديمة - فاقوس” بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق “فاقوس -الصالحية القديمة”، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا، جراء الحادث.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، وتم رفع آثار الحادث على جانبي الطريق وإعادة الحركة المرورية، فيما نقل المصابون لمستشفيات الصالحية الجديدة وفاقوس، لتلقي العلاج اللازم.