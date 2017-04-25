هدد إليخاندرو تساو دي بينوس، الممثل الخاص للخارجية في كوريا الشمالية بتدمير العالم بثلاث أو أربع قنابل هيدروجينية.

وقال، حسب موقع “ديلي كولر” الأمريكي، إن الأمور لا تحسب بأن إعداد الصواريخ التي تمتلكها أمريكا أكثر من كوريا الشمالية لأن المسألة ليست في الكمية بل في قوة التفجير.

وأضاف أن قنبلة هيدروجينية واحدة أكثر قوة 100 مرة من القنبلة النووية”، مضيفًا: “إن ثلاثا أو أربعا منها كافية لإنهاء العالم بأسره، وشدد إليخاندرو تساو دي بينوس، الذي يوصف بأنه “أحمق مفيد”، وينشط في الدفاع عن نظام كوريا الشمالية، على أن الشطر الكوري الشمالي لا يمكن المساس به”.

وقال: “لا أحد بإمكانه المساس بكوريا الشمالية، وإذا تعرضوا لها فشعبها سيدافع عنها بالبنادق وبالصواريخ”، مضيفًا أن كوريا الشمالية مستعدة تماما للحرب بأسلحة نووية وهيدروجينية.