قال الشيخ إسلام النواوى أحد شباب علماء وزارة الاوقاف إن ذكر الأماكن كان قليل فى القرآن وذكر سيناء كجزء من مصر كان له أبعاد تشير لقدسيتها واستثناءها، مضيفا أن جبل الطور ذكر فى القرآن وحده عشر مرات حيث حدث فيه التكليم لموسى عليه السلام والتجلي لرب العالمين للجبل إضافة إلى المواعدة والميثاق الذى أخذه الخالق سبحانه على بنى إسرائيل.

وأكد أن شرف التجلى لله سبحانه تعالى هو شرف لا يدانيه شرف لمصر وأرضها وشعبها، موضحا أنها كانت ممرا لكثير من الانبياء ومنهم السيدة العذراء وطفلها المسيح عليه السلام إضافة إلى عبور موسى عليه السلام كما مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فى طريق ذهابه وعودته الى الشام.

وأضاف النواوى في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، اليوم الثلاثاء، أن قدوم السيدة زينب بنت على ابن ابى طالب والسيدة فاطمة الزهراء حفيدة الرسول عليه الصلاة والسلام الى مصر كانت فاتحة خير لارض مصر باسكان اهل البيت فى ارض الكنانة حيث أوصاها الصحابة بالتوجه لمصر بعد مقتل اخويها على ايدى بنى أمية، واستقبلها أهل مصر بالأناشيد والأهازيج فدعت لأهلها بالخير والبركة لحسن وفادتهم لها وللأهل البيت القادمين معها إلى مصر

وأشار عالم وزارة الاوقاف إلى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فى رحلته للسماء يليلة الاسراء والمعراج لم يطلب رؤية الله تادبا معه بالرغم من أن رؤيته ستكون مباحة يوم القيامة للمؤمنين فى الجنة، مضيفا ان مكانة مصر وتوصية رسول الله للمسلمين باتخاذ جند كثيف منها اذا فتحت لهم لم يكن الا وحيا يوحى ولم يكن من علم الرسول عليه الصلاة والسلام الشخصى.

وأضاف أن الأزهر الذي ما زال حامى علوم الشرع الحقيقية يؤكد ان راية مصر ستستمر خفاقة فى العالم الاسلامى وعلى العلماء تجدد النية فى التعامل مع الدين لتجديد العزيمة بالاخذ بما امر الله والابتعاد عن كل مايشوه الدين، مؤكدا انه لا يوجد فى تاريخ المسلمين أى استباحة لدماء الاخرين وهو ما يؤكد اننا فى حاجة لقوة العقيدة من خلال التجديد فى الخطاب الدينى لان قوة العقيدة ستحمى بعض الشباب من الانجرار الى التشدد والغلو.