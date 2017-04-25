 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 10:54 صباحاً
روابط سريعة
نتنياهو يهنئ الطائفة الدرزية بعيد النبي شعيب
نتنياهو

نتنياهو يهنئ الطائفة الدرزية بعيد النبي شعيب

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 10:38 ص
متابعات

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتهانيه إلى المواطنين الدروز بمناسبة الاحتفال بعيد النبي شعيب اليوم.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن نتنياهو إنه فخور بإنجازات أبناء الطائفة في مجالات التربية والتعليم العالي والعلوم والطب والصناعات المتقدمة وفي الأجهزة الأمنية مشيدا بمساهمتهم لدولة الاحتلال.

وذكرت الإذاعة أنه من المتوقع أن يضم مقام النبي شعيب عليه السلام في حطين خلال الأيام الأربعة المقبلة عشرات الآلاف من أبناء الطائفة وعموم المواطنين.

ويستقبل الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف اليوم الشخصيات الرسمية والدينية التي ستأتي إلى المقام لتقديم التهاني بمناسبة العيد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاى أدرعي، أتقدم بخالص التهاني للطائفة الدرزية وأخص بالذكر الجنود الدروز الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3