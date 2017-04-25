بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتهانيه إلى المواطنين الدروز بمناسبة الاحتفال بعيد النبي شعيب اليوم.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن نتنياهو إنه فخور بإنجازات أبناء الطائفة في مجالات التربية والتعليم العالي والعلوم والطب والصناعات المتقدمة وفي الأجهزة الأمنية مشيدا بمساهمتهم لدولة الاحتلال.

وذكرت الإذاعة أنه من المتوقع أن يضم مقام النبي شعيب عليه السلام في حطين خلال الأيام الأربعة المقبلة عشرات الآلاف من أبناء الطائفة وعموم المواطنين.

ويستقبل الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف اليوم الشخصيات الرسمية والدينية التي ستأتي إلى المقام لتقديم التهاني بمناسبة العيد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاى أدرعي، أتقدم بخالص التهاني للطائفة الدرزية وأخص بالذكر الجنود الدروز الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.