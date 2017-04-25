كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني بسبب جزر دوكدوالثلاثاء، 25 ابريل 2017 10:34 ص
استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية هيديو سوزوكي بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على تجديد الحكومة اليابانية لمزاعمها بملكية جزر دوكدو في تقريرها الدبلوماسي الجديد وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية جو جون هيوك، إن الحكومة الكورية الجنوبية تحتج بشدة على مزاعم الحكومة اليابانية المتكررة بملكية جزر دوكدو، وهي أرض كورية متأصلة تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي، داعيا إلى سحب مزاعمها على الفور.
وأكد أن الحكومة اليابانية عليها أن تسحب مزاعمها السخيفة بملكية جزر دوكدو على الفور، وأن تدرك بأن الاعتراف الصحيح بالتاريخ هو نقطة بداية وشرط ضروري للعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.
جدير بالذكر أن التقرير الدبلوماسي الجديد المعروف باسم “الكتاب الدبلوماسي الأزرق” الذي قدمته وزارة الخارجية اليابانية اليوم إلى مجلس الوزراء، يشير إلى أن جزر دوكدو هي أرض يابانية واضحة تاريخيا وبموجب القانون الدولي.
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