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"اللجنة الوطنية الفلسطينية" تدعو لمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي
الاسرى الفلسطينيون

"اللجنة الوطنية الفلسطينية" تدعو لمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 10:30 ص
أ ش أ

دعت اللجنة الوطنية لمساندة إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلى مقاطعة شاملة للبضائع والسلع الإسرائيلية طيلة فترة إضراب الأسرى.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الثلاثاء، تستمر معركة الجوع “الحرية والكرامة” في ظل تصعيد الاحتلال في الخطاب والسلوك والإجراءات القهرية القمعية بحق أبنائنا وأبطالنا الذين يخوضون هذه الملحمة، بينما يظهر أبطالنا إصرارا وثباتا منقطع النظير، فمن أجل دعم صمودهم وتعزيز معركتهم الباسلة، فقد تقرر مقاطعة شاملة للبضائع والسلع الإسرائيلية طيلة مدة الإضراب.

وأضافت أن على التجار أن يتوقفوا فورا عن جلب البضائع الإسرائيلية وضخها في الأسواق الفلسطينية، وعلى المواطنين التوقف كليا عن شراء هذه البضائع والتي ما زالت في الأسواق، ودعت إلى منع السيارات التي تحمل البضائع الإسرائيلية من دخول الأراضي الفلسطينية.

وتابعت “إن أقل ما يمكن أن يقوم به المواطنون هو الامتناع عن شراء البضائع، دعما ومساندة للإضراب وثقتنا بكم كبيرة أن تكونوا على مستوى التحدي وأن تنخرطوا جميعا في هذه المعركة التي لا بد أن تحسم لصالح أبطالنا في سجون الاحتلال”.

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