مقتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه في كمين بمحافظة شبوة

أعلنت مصادر عسكرية يمنية مقتل قيادي من مليشيات الحوثي وأربعة من مرافقيه في كمين للقوات الشرعية بمحافظة شبوة.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها إن “القيادي الحوثي يدعى “أبو حسن السقاف” ، كما أن هناك عملية نوعية نفذتها المقاومة استهدفت موكب السقاف في الطريق الرابط بين البيضاء وبيحان.

من جهة أخرى، قتل 4 من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بصاروخ حراري أطلقه متمردون من موقع دبوة بمديرية عسيلان حيث دارت اشتباكات استمرت ساعات.