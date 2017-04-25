أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر مارس الماضى، أن معامل الهيئة استقبلت 15 ألفا و636 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية تزن 3 ملايين طن، منها 9 آلاف و776 رسالة صناعية و5 آلاف و860 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 15 ألف و483 رسالة بينما تم رفض 153 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن إحكام الرقابة على المنتجات المستوردة والمصدرة ورفض السلع الرديئة يأتى فى إطار الخطة التى تنتهجها الوزارة فى الارتقاء بجودة المنتجات، سواء كانت مصدرة أو مستوردة ، لافتاً إلى أن تنفيذ إستراتيجية تعزيز التجارة الخارجية لمصر التى أطلقتها الوزارة مؤخراً ساهمت بدورها فى تحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وزيادة اقبال المستهلك المصرى على شراء المنتجات الوطنية.

وأكد قابيل حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات، مشيراً الى أن هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية .

ومن جانبه ، أكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتاً إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و 813 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها فى القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقرى والجاموسى والدواجن المجمدة والاسماك وزيوت ودهون نباتية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 47 رسالة وتمثلت فى لحوم واحشاء وكاكاو ومحضراته واثمار قشرية وخضر ونباتات ، لافتاً إلى ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 9 آلاف و 670 رسالة، لافتاً إلى ان إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 106 رسالة وتمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية واحجار قطع وجلخ.

وأشار إلى ان هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والاجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتى يصل عددها الى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ ،منها 82 معاملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الإتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للإعتماد العالمى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافراها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات .

وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1851 سجلاً ، حيث شملت 585 طلباً لسجل المستوردين و714 طلباً لسجل المصدرين و225 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و327 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 28 ألف و270 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الإتفاقية كما تم إتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها 357 شهادة منها 267 شهادة وارد و90 شهادة صادر.