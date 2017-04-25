حذر الرئيس المكلف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانج كيو آن اليوم الثلاثاء كوريا الشمالية من أنها ستواجه “إجراءات أقوى” مختلفة عن السابق في حال مضيها قدما في ارتكاب استفزازات أخرى.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن تصريحات هوانج جاءت وسط مخاوف متصاعدة من أن الدولة الشيوعية قد تجري تجربة نووية أو تطلق صاروخا بالستيا في الاحتفال بالذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.

وقال هوانج، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن بيونج يانج يتعين عليها أن تدرك أنها ستواجه تدابير أقوى تختلف عن تلك التي ظلت تتخذ حتى الآن، في حال ارتكابها لاستفزاز متهور في تحد للتحذيرات القوية من المجتمع الدولي بما في ذلك حكومتنا والولايات المتحدة.

وأمر الرئيس المكلف الجيش بالحفاظ على موقف دفاعي “حصين” .. مشيرا إلى أن إمكانية قيام كوريا الشمالية بارتكاب استفزازات تظل عالية وتحديدا في الوقت الذي تتغير فيه الحكومة في سول.

وظلت سول وواشنطن وطوكيو في الأسابيع الأخيرة تعزز من جهودها لمنع بيونج يانج من التورط في أفعال استفزازية، مع إرسال قادتها لرسائل تحذيرية متكررة إلى الدولة المنعزلة. كما حذرت بكين، التي تعتبر حليفا تقليديا لبيونج يانج، ضد أي فعل من شأنه تصعيد التوترات الإقليمية.