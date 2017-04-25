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أوباما: سأعمل على تحفيز الجيل القادم للمشاركة في السياسة
الرئيس الامريكي باراك اوباما

أوباما: سأعمل على تحفيز الجيل القادم للمشاركة في السياسة

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 10:21 ص
أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن أول مشروع له بعد مغادرة كرسي الرئاسة هو مساعدة وتحفيز الجيل القادم على المشاركة في السياسة.

وقال أوباما ، في لقاء استضافته جامعة شيكاغو ،”هناك سبب يجعلني متفائلا دائما، حتى عندما لا تكون الأمور بالطريقة التي أريدها، وهم الشباب”.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الثلاثاء عن أوباما قوله “إنه كان ينوي العمل على العديد من القضايا بعد ترك منصبه، لكنه اختار الاستثمار في قيادة الجيل القادم، مضيفا أن عددا قليلا جدا من الأمريكيين يشاركون في السياسة حاليا وخير مثال الانتخابات الأمريكية الأخيرة.
وتعتبر هذه المرة الأولي التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي السابق في الحياة العامة، منذ تركه السلطة، حيث اختار شيكاغو للظهور بعد ثلاثة شهور بعيدا عن الأنظار.

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