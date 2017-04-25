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الثلاثاء 25 ابريل 2017 10:51 صباحاً
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الأرصاد تحذر من الشبورة المائية واضطراب الملاحة البحرية
الشبورة - الضباب

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية واضطراب الملاحة البحرية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 10:19 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة،  حسب تقرير لبرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “dmc” صباح اليوم، الثلاثاء، استعراض بيانا بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على سيناء وشمال الصعيد، وخليجي السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، فإنها كالتالى: القاهرة العظمى 26، والصغرى 16، والإسكندرية 23/15، ومرسى مطروح 21/15، وبورسعيد 22/16، ودمياط 22/16، شرم الشيخ 32/19، رفح 23/ 15، المنيا 27/13، وسط الدلتا 26/16، أسيوط 27/12، الأقصر 32/17، أسوان 33/18، شلاتين 28/22، حلايب 26/23، الوادي الجديد 30/16.

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