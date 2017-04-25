قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إن مخزون الغلال بالميناء بلغ 990 ألف طن بينها 280 ألف طن قمح .

وأضاف الغندور - في تصريح له - أن قطارا يحمل 1500 طن قمح غادر ميناء الإسكندرية وتوجه إلى المطاحن بمنطقة شبرا، مشيرا إلى تداول وخروج ودخول 11 ألف شاحنة تحمل بضائع عامة بالميناء خلال ال24 ساعة الماضية .

وأكد الغندور أن حركة مغادرة ووصول البواخر ورسوها على الأرصفة بالميناء تسير بشكل طبيعي ومنتظم .

من ناحية أخرى، عززت هيئة ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات والسلطات الأمنية المعنية كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الأسوار والأبواب وأماكن الساحات والحاويات وأرصفة رسو السفن والبواخر بمناسبة عيد تحرير سيناء .

وتم مضاعفة العدد اللازم من العمال والموظفين في جميع الورديات لمواجهة أي أحداث طارئة وضمان انتظام العمل واستمرار حركة تداول الشاحنات وعمليات شحن وتفريغ البضائع ومغادرة ووصول السفن بشكل طبيعي .