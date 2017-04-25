أكد وزير الخارجية الصينى وانج يى لنظيره سامح شكري أنه يعتبر مصر شريكا هاما للصين فى تحقيق مبادرة “الحزام والطريق” لإحياء طريق الحرير التجارى القديم الذي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا ، ورحب بمشاركة مصر فى “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى”الذي ستستضيفه بكين فى منتصف شهر مايو المقبل.

وجاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء حول لقاء الوزيرين أمس الاثنين علي هامش منتدى الحضارات القديمة الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا.

واوضح وانغ: “إن الصين حريصة على تعزيز التعاون مع مصر فى إطار المبادرة” ، وأشاد بحفاظ الجانبين على قوة الدفع السليمة للعلاقات الثنائية تماشيا مع التوافق القائم بين قيادتى البلدين”، منوها برغبة الجانبين فى مواصلة تعميق التعاون بينهما فى مجالات التنمية لتحقيق الفوائد المتبادلة والفوز المشترك.

وأضاف الوزير: “إن الصين مستعدة للحفاظ على التنسيق والتواصل الوثيقين مع الجانب المصرى فى الشئون الدولية”، وأعرب عن تطلعه لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة دول “بريكس” التى ستحتضنها الصين فى شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال شكري – حسب بيان الخارجية الصينية: “إن علاقات مصر مع الصين تعد من الأولويات بالنسبة لسياستها الخارجية خاصة فى ظل سعيها لإقامة علاقات متوازنة مع كافة القوى الدولية” ، وأثنى على تطابق مواقف البلدين تجاه العديد من القضايا وما يربط بينهما من تعاون وثيق وتنسيق جيد فى الشئون الدولية”.

وأضاف شكري ” إن مصر تسعى إلى تعزيز نمو شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع الصين وتعميق التعاون في مختلف المجالات وأنها ترغب فى البحث عن سبل تعاون جديدة معها فى إطار مبادرة الحزام والطريق”.