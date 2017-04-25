أعلن الجيش التركي أنه نفذ ضربات جوية على أهداف لمسلحي حزب العمال الكردستاني قرب جبال سنجار بالعراق وفي شمال شرقي سوريا لمنع الجماعة من ارسال أسلحة ومتفجرات لشن هجمات داخل تركيا .

وقال الجيش في بيان أوردته قناة ” العربية ” الأخبارية اليوم الثلاثاء إن حزب العمال الكردستاني استخدم المنطقتين مرارا لنقل المسلحين والأسلحة والقنابل، وأن المواد استخدمت في هجمات على مواقع للجيش التركي، ومن بين أحدثها تفجير في مدينة ديار بكر بجنوب شرقي البلاد.