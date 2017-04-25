يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء؛ لحضور فعاليات المؤتمر الدوري الثالث للشباب.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول باحتفالية بحرية، قبل أن تبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، بتلاوة القرآن الكريم.

وتتضمن فقرات اليوم الأول الذي يقدمه الإعلاميان «شريف فؤاد ودينا عصمت» الحديث عن عيد تحرير سيناء، ثم فيلم بعنوان «غنوة عالسمسمية»، ثم بطولات أبطال مدن القناة، يعقبها فقرة فنية.

وقبيل دعوة الرئيس السيسي للصعود إلى المنصة لافتتاح المؤتمر، سيتم عرض تقديمي عن مؤتمرات الشباب، وفيلم بعنوان «ابدع.. انطلق»، وفي مساء اليوم نفسه يعقد الرئيس السيسي لقاءً مع مجموعة تضم 150 شابًا من مدن القناة وسيناء.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني بجلسة أولى في العاشرة صباحًا، وستخصص للحديث عن آفاق التنمية المستدامة في قطاعى «النقل والإسكان» وآفاق التنمية بمحور قناة السويس، ويتحدث رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزيرا “النقل والإسكان” ورئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش ومجموعة من الشباب في نقاش مفتوح.

وتبدأ الجلسة الثانية الساعة 12 ظهرا وهى مخصصة لمواجهة ارتفاع الأسعار ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن، ويتحدث فيها رئيس الوزراء ووزراء (التموين والتخطيط والتضامن) ونائب وزير الزراعة وعدد من الشباب ثم يجرى نقاش مفتوح.

وتبدأ الجلسة الثالثة في الخامسة والنصف بعنوان “اسأل الرئيس” عن أهم استفسارات الشباب لرئيس الجمهورية وسيكون هناك نقاش بين الشباب والرئيس السيسي.

ويختتم اليوم الثانى بمحاكاة مراحل الاقتصاد المصرى ويتحدث فيها كل من المهندسة سارة البطوطى، وهانى يحيى فرحات ومحمد فريد صالح والدكتور أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب والدكتورة إيناس زكريا والدكتور أمير طاهر ثم نقاش مفتوح.

ويشهد اليوم الثالث الخميس جلستين الأولى حول (جهود الدولة لرعاية المواطن صحيًا واجتماعيًا) ويتحدث فيها كل من رئيس الوزراء ووزيرا “التضامن والصحة” ومجموعة من الشباب ثم نقاش مفتوح.

أما الجلسة الثانية ستكون عن (نموذج محاكاة الدولة المصرية).. تقديم موقف عام للدولة والأجندة التشريعية وستشهد عرضا تقديميا من شباب الدفعة الثانية للبرنامح الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ويتحدث فيها كل من رئيس الوزراء ورئيس التخطيط.

ومن المقرر انتهاء فعاليات المؤتمر في الخامسة من مساء الخميس، حيث يتفقد الرئيس السيسي عددًا من الهيئات والمؤسسات بمحافظة الإسماعيلية على هامش المؤتمر.

وأكد مصدر مسئول، أن الرئيس السيسي يشهد فعاليات المؤتمر وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وأضاف أنه يشارك في المؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى.

وأشار إلى أنه يشارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتى شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية.