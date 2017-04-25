حذرت الدكتور سها عيد خبيرة علم «فونج شوي» أو علم «طاقة المكان» من وضع “البوتجاز” بجانب حوض المياه في مطبخ المنزل، مشيرة إلى أنها قد تجلب طاقة تؤدي إلى خلافات زوجية تؤدي للطلاق.

وطالبت سها عيد من خلال لقائها ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، بأن تكون هناك مساحة 40 سم و”مساحة رخام” بين “البوتجاز والحوض”، مشددة على ضرورة مراعاة مساحة “المثلث الذهبي” في تصميمات المطابخ بين الثلاجة والحوض والبوتجاز حتى لا تؤدي إلى مشاكل وتضادات بالعلاقات الزوجية.

وقالت : “ممنوع منعا باتا تصميم المطبخ باللونين الأحمر والأسود والأزرق الغامق، لأنه قد يؤدي إلى قلة الطبخ والخير”.