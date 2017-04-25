خبيرة «فونج شوي» تحذر: «الماء والنار» قد يؤدوا للطلاقالثلاثاء، 25 ابريل 2017 10:40 ص
حذرت الدكتور سها عيد خبيرة علم «فونج شوي» أو علم «طاقة المكان» من وضع “البوتجاز” بجانب حوض المياه في مطبخ المنزل، مشيرة إلى أنها قد تجلب طاقة تؤدي إلى خلافات زوجية تؤدي للطلاق.
وطالبت سها عيد من خلال لقائها ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، بأن تكون هناك مساحة 40 سم و”مساحة رخام” بين “البوتجاز والحوض”، مشددة على ضرورة مراعاة مساحة “المثلث الذهبي” في تصميمات المطابخ بين الثلاجة والحوض والبوتجاز حتى لا تؤدي إلى مشاكل وتضادات بالعلاقات الزوجية.
وقالت : “ممنوع منعا باتا تصميم المطبخ باللونين الأحمر والأسود والأزرق الغامق، لأنه قد يؤدي إلى قلة الطبخ والخير”.
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ26 للدورى، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل. وقال عامر حسين إن تأجيل المباراة ...Mon, 24 Apr 2017 11:24:22 GMT
-
رفع الحصانة عن 3 نواب كويتيين في قضية اقتحام مجلس الأمة
قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف في دولة الكويت برئاسة المستشار إبراهيم العبيد تحديد يوم 10 مايو المقبل موعدًا لاستكمال محاكمة 70 شخصًا -بينهم عدد من النواب ...Mon, 24 Apr 2017 12:39:02 GMT
-
اليوم.. حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح يحتفلان بعقد قرانهما (صور ...
يحتفل حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، نجما مسرح مصر، اليوم الاثنين، بعقد قرانهما بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، وسيقام…Mon, 24 Apr 2017 09:26:33 GMT
-
إصابة شرطية إسرائيلية بعملية طعن شمالي القدس
زعمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، إصابة شرطية بجروح طفيفة جرّاء “طعنة بسكين سددتها فلسطينية” لها عند حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، شمالي القدس. وقالت ...Mon, 24 Apr 2017 06:59:36 GMT
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيهSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
جرحى فى إطلاق نار بسبب مباراة برشلونة وريال مدريد بالعراق
سقط عشرات الجرحى خلال احتفالات جماهير نادى برشلونة بالفوز الثمين الذى تحقق على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما مساء أمس ...Mon, 24 Apr 2017 09:45:45 GMT
-
المشي بصحبة "الحمار" يساعدك على التخلص من الاكتئاب
تنصح طبيبة الألعاب الرياضية الفرنسية “فلورانس دان” في جامعة ” باريس” ، بممارسة رياضة المشي مهما كان عمرك ، لما لها من فوائد عديدة على الصحة .. و أشارت إلى ضرورة ...Sun, 23 Apr 2017 09:59:07 GMT