تحرير «حي التنك» بالساحل الأيمن من الموصل في العراق

أعلنت القوات العراقية اليوم الثلاثاء، تحرير حي التنك في الساحل الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.

ونقلت خلية الإعلام الحربي، حسب موقع 24 الإماراتي، عن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” عبد الأمير رشيد يار الله القول إن “قطعات مكافحة الإرهاب حررت حي التنك في الساحل الأيمن بالكامل من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه”.

وأشار إلى أن استعادة الحي تمت “بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على الساحل الأيمن في مدينة الموصل من تنظيم داعش، بعد إعلان تحرير الساحل الأيسر أواخر يناير الماضي.