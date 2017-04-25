مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمناء الجمعية الجغرافية، قائلا إنه منشغل بالنظر في كل الاتجاهات والجهات كي لا يأكل أحد روسيا على حين غفلة، في إشارة ضمنية لتعقيدات الوضع الدولي.

وفي اجتماع مجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية، أمس الاثنين، حيث ردد علماء جغرافيون على مسامعه خلاصات أبحاثهم في أعماق البحار والمحيطات ومشاهداتهم، كيف أن ملائكة البحر وشياطينه يلتهمون بعضهم بعضا، والنصر دائما لمن سبق، رّد مازحا: “وأنا أيضا أنظر في كل الاتجاهات كي لا يتجرأ أي شخص على أكل روسيا على حين غرّة”.

وأثناء عرض تقرير عن مشروع “RGS ” لاستكشاف عالم أعماق مياه القطب الشمالي في الجزء الروسي، عرض العلماء على بوتين لقطات من فيلم تسجيلي من الأعماق، تظهر على وجه الخصوص كيف تتغذى بعض الرخويات على بعضها. فابتسم، قائلا: ” أنا أفهم أن كل واحد من قناديل البحر يقتات بأكل رفيقه، أليس كذلك؟”.

فرد العلماء بالقول “نعم، قناديل البحر تشكل طعاما مفيدا لبعضها البعض بنسبة 70٪ من نظامها الغذائي”.

فسألهم بوتين عن الصورة الثانية وما إذا كانت تظهر كيف تلتهم ملائكة البحر شياطينه؟ وحين سمع ردّهم، وكيف “تراقب عصافير البحر رهبانه”، ابتسم الرئيس الروسي، وقال لهم: “هذا ما أقوم به بالضبط، فأتطلع في كل الاتجاهات وأراقب كل الجهات كي لا يلتهم أحد روسيا في غفلة من الزمن، لذلك سوف يكون من الضروري التعرف على نتائج أبحاثكم ... ويجب علينا استخلاص العبر من الطبيعة في كل الأوقات...”