أكد العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ليست معنية بتوريد وتركيب المواسير بخطوط “القاهرة الجديدة” الغير مطابقة للمواصفات، موضحا أن الشركة معنية بالتشغيل وليست انشاء المحطات.

وأعلن أن انقطاع المياه المتكرر في منطقة “القاهرة الجديدة” ليست لها علاقة بتركيب المواسير “الغير مطابقة للمواصفات”، موضحا أنه “عطل عارض”.

وطمأن أهالي “القاهرة الجديدة”بأن أعمال الصيانة قد تمت والخدمة تعمل بشكل منضبط، مضيفاأن أي خطوط “جي أر بي” تواجه ضغط يتم تغييرها إلى مواسير حديد صلب تتحدي الضغوط.

وكانت الرقابة الإدارية قد تمكنت من كشف توريدات مواسير مياه “غير مطابقة للمواصفات” بقيمة 3 مليار جنيه.