 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 10:52 صباحاً
روابط سريعة
«مياه الشرب»: الانقطاع المتكرر بالمدن الجديدة ليس له علاقة «بفساد المواسير»
العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

«مياه الشرب»: الانقطاع المتكرر بالمدن الجديدة ليس له علاقة «بفساد المواسير»

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:33 ص
محيط - خالد الريس

أكد العميد محيي الصيرفي المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة ليست معنية بتوريد وتركيب المواسير بخطوط “القاهرة الجديدة” الغير مطابقة للمواصفات، موضحا أن الشركة معنية بالتشغيل وليست انشاء المحطات.
وأعلن أن انقطاع المياه المتكرر في منطقة “القاهرة الجديدة” ليست لها علاقة بتركيب المواسير “الغير مطابقة للمواصفات”، موضحا أنه “عطل عارض”.
وطمأن أهالي “القاهرة الجديدة”بأن أعمال الصيانة قد تمت والخدمة تعمل بشكل منضبط، مضيفاأن أي خطوط “جي أر بي” تواجه ضغط يتم تغييرها إلى مواسير حديد صلب تتحدي الضغوط.
وكانت الرقابة الإدارية قد تمكنت من كشف توريدات مواسير مياه “غير مطابقة للمواصفات” بقيمة 3 مليار جنيه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3