تواصل شركة مصر للطيران، تسيير جسرها الجوى إلى الأراضى المقدسة لنقل المعتمرين، والذى يشهد انتظاماً فى مواعيد الرحلات التى تقلع من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، بالإضافة للمطارات المصرية الأخرى، حيث تسيير الشركة على مدار اليوم الثلاثاء 18 رحلة جوية لنقل 3880 راكبا.

وتنظم الشركة على مدار اليوم الثلاثاء ١٠ رحلات جوية من مطار القاهرة إلى جدة لنقل ٢٣٠٠، ورحلتين من الاسكندريه لنقل ٣٢٠ راكبا، كما تسير ٥ رحلات آخرى من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة لنقل ١١٠٠ راكب، ورحلة أخرى من الاسكندرية إلى المدينة المنورة لنقل ١٦٠ راكبا، بإجمالى ١٨ رحلة لنقل ٣٨٨٠ راكبا.