أدى الأمراء والمسؤولون المعنيون بالأوامر الملكية في السعودية، أمس الاثنين، القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

وأقسم في هذه الجلسة، كل من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير.

كما أدى القسم كل من الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران.

ذلك، أدى اليمين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير السعودية المعين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ووزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد.

وحضر القسم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.