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الثلاثاء 25 ابريل 2017 09:27 صباحاً
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مقتل 10 على الأقل إثر تفجير قنبلة شمال غرب باكستان
عناصر من الشرطة الباكستانية

مقتل 10 على الأقل إثر تفجير قنبلة شمال غرب باكستان

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:55 ص
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قال مسؤول فى منطقة القبائل بشمال غرب باكستان المتاخمة لأفغانستان أن قنبلة زرعت على الطريق وجرى تفجيرها عن بعد فى حافلة صغيرة اليوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر فى المنطقة.

وقال شهيد على خان المسؤول السياسى بمنطقة القبائل لرويترز “قُتل عشرة أشخاص بينهم امرأة وطفل.”

وأضاف خان أن المتشددين زرعوا قنبلة على الطريق فى قرية كورام قرب الحدود مع أفغانستان. وقال “فجروا القنبلة بالتحكم عن بعد عندما جاء الركاب.”

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