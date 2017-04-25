قال مسؤول فى منطقة القبائل بشمال غرب باكستان المتاخمة لأفغانستان أن قنبلة زرعت على الطريق وجرى تفجيرها عن بعد فى حافلة صغيرة اليوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر فى المنطقة.

وقال شهيد على خان المسؤول السياسى بمنطقة القبائل لرويترز “قُتل عشرة أشخاص بينهم امرأة وطفل.”

وأضاف خان أن المتشددين زرعوا قنبلة على الطريق فى قرية كورام قرب الحدود مع أفغانستان. وقال “فجروا القنبلة بالتحكم عن بعد عندما جاء الركاب.”