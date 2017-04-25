قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن الرئيس دونالد ترامب مقتنع أنه أنجز عملا كبيرا خلال الـ100 يوم الأولى، من خلال تعامله الإيجابي مع العديد من الملفات.

ونقل راديو “سوا” الأمريكي مساء أمس الاثنين، عن سبايسر خلال إيجاز صحفي في البيت الأبيض قوله إن الرئيس ترامب يشعر بارتياح كبير بالإنجازات التي حققها في مجالات الهجرة وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى إعادة ثقة الحلفاء الدوليين بدور الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث: “نشعر أننا حققنا الكثير ونحن فخورون بذلك وسترون المزيد من الأفعال والنتائج في المستقبل”، مضيفا أن فترة الـ100 يوم عرفت تراجعا واضحا في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الأراضي الأمريكية، كما أن الأوامر التنفيذية التي وقعها بخصوص الهجرة كان لها وقعها الإيجابي على أمن البلاد.

وبخصوص الموازنة القادمة، أكد سبايسر أن ترامب مازال في مرحلة مفاوضات مع زعماء مجلسي النواب والشيوخ بهدف إقرار موازنته الأولى منذ مجيئه إلى البيت الأبيض، موضحا أن الرئيس يصر على أن تتضمن الموازنة أموالا إضافية للقوات المسلحة، وأيضا لتمويل بناء الجدار مع المكسيك بهدف تأمين الحدود.

أما بخصوص ملف الرعاية الصحية، أوضح سبايسر أن إدارة الرئيس ترامب ستواصل الضغط من أجل تقديم مقترح جديد للرعاية الصحية بدلا من “أوباما كير”، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير ببطء بسبب المفاوضات التي يتطلبها مع الكونجرس.