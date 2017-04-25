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محافظ الإسماعيلية: مستعدون لاستقبال 1500 مشارك بمؤتمر الشباب
اللواء ياسين طاهر - محافظ الإسماعيلية
اللواء ياسين طاهر - محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: مستعدون لاستقبال 1500 مشارك بمؤتمر الشباب

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:12 ص
محيط - خالد الريس

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة على استعداد تام لاستقبال المؤتمر الوطني للشباب الثالث، مشيرا إلى أن المحافظة تستقبل حاليا 1500 شاب بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين.
وأعلن طاهر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن المحافظة تشهد طفرة تنموية  حيث جاري العمل على عدد من المشروعات القومية، موضحا أن شباب المحافظة واعي ولديه رؤية حول المخطط التنموي في مصر.
يذكر أن محافظة الإسماعيلية تستقبل اليوم الثلاثاء مؤتمر الشباب الثالث  بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي  ومن المقرر أن ينتهي فعاليات المؤتمر يوم الخميس القادم.

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