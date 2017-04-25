اضطرت الخطوط السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى تغيير طائراتها رقم 308 والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى جدة بعد إصابتها بعطل فني في مجموعة الهيدروليك.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: “إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط السعودية رقم 308 والمتجهة إلى جدة، فوجئ قائد الطائرة بوجود عطل فني في مجموعة الهيدروليك والخاص بالتحكم في إطارات الطائرة”.

وأضافت المصادر أنه تم استدعاء أطقم فرق الصيانة لإصلاح العطل، والتي فشلت في إصلاحه بعد تأخر 8 ساعات، ما دفع الخطوط السعودية إلى تغيير الطائرة، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد إقلاعها إلى الأراضي السعودية.