محافظ اسوان يوجة لتوفير وحدات سكنية وفرص عمل وعلاج لحالات اجتماعيةالثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:50 ص
وجه محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي توفير وحدتين سكنيتين، بالإيواء العاجل لحالتين إحداهما لسيدة متضررة من الإنهيار الجزئي الذي وقع الأسبوع الماضي بأحد العقارات السكنية بمنطقة الشيخ هارون، حيث أنها كانت تقييم في العقار المجاور الذي تم إخلاؤه حفاظاً على أرواح المقيمين فيه، فيما سيتم تخصيص الوحدة الثانية لسيدة مسنة مراعاة لظروفها حيث أنه لا يوجد لها أي مأوي تقيم فيه، كما كلف المحافظ مدير مرفق الإسعاف بتخصيص سيارة لنقل مريض بصفة مستمرة من منزله بمنطقة أبو الريش إلى مستشفى غرب أسوان لتلقي جلسات الغسيل الكلوي وذلك مراعاة لظروفه الصحية، حيث أنه معاق ذهنياً وجسدياً، بجانب إصابته بالفشل الكلوي.
وجاء ذلك أثناء اللقاء الجماهيري الأسبوعي لمحافظ أسوان مع المواطنين والذي شهد عرض 158 مواطنا ومواطنة لحالتهم على المحافظ منهم ما هو مدرج ومحدد له موعد مسبق ومنهم ما جاء للقاء بشكل عاجل ودون تحديد موعد سابق.
وخلال اللقاء أعطى اللواء مجدي حجازي توجيهاته لمسئولي التضامن الإجتماعي بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان اجتماعي وأيضاً تكافل وكرامة ومساعدات زواج لـ 31 مواطنا بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعي اللازم لهذه الحالات لتحديد أنواع الصرف والتأكد من إستحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية، مكلفاً مدير عام الصحة بتوفير علاج على نفقة الدولة لـ 5 حالات مرضية تحتاج لإجراء تحاليل وأشعة وعمليات جراحية، مع إدراج 55 طلبا بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الإجتماعى مراعاة لظروفهم الأسرية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم.
كما كلف مجدى حجازي رئيس مدينة أسوان بإدراج 31 طلبا للشباب ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة الجارى إنشاؤها خلال الفترة القادمة لتوفير فرصة عمل له، بجانب قيام الوحدة المحلية بمدينة أسوان بدراسة أحد المشروعات الخاصة بإقامة كرفان متحرك، فضلاً عن قيام رئيس مدينة نصر النوبة بدراسة لطلبين للحصول على قطع أراضى بغرض السكن وتنفيذ مشروع زراعي.
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