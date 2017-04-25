إيران: الهجوم الكيميائي في سوريا استفزاز مشترك من تركيا والنصرةالثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:49 ص
أعلن مصدر دبلوماسي، أمس الإثنين، أن جمهورية إيران تعتبر «الهجوم الكيميائي» في سوريا يوم الرابع من أبريل الجاري، استفزازًا مشتركا لتركيا والجماعة الإرهابية «جبهة النصرة».
وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة “سبوتنيك” الروسية: تعتبر إيران الهجوم الكيميائي في سوريا استفزازًا مشتركًا لتركيا والجماعة الإرهابية “جبهة النصرة”.
وأشار المصدر إلى أن إيران تؤيد إجراء تحقيق دولي في الحادث.
جاء التصريح على هامش منتدى الحضارات القديمة في أثينا والذي يشارك فيه وفد إيراني كبير.
وكانت الولايات المتحدة قد شنت في ليلة 7 أبريل، ضربات جوية استهدفت مطار الشعيرات بمحافظة حمص، في المنطقة الوسطى بسوريا، بـ59 صاروخا، من نوع “توماهوك” من سفنها في البحر الأبيض المتوسط.
ومن دون أية أدلة مؤكدة زعمت واشنطن أنه من هذا المطار جرى تنفيذ الهجوم الكيميائي في محافظة إدلب، يوم 4 أبريل الجاري.
ونفت السلطات السورية، الاتهامات الموجهة إليها حول المسئولية عن الهجوم الكيميائي بشكل قاطع، مؤكدة أن الجيش السوري ليس لديه أي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية، ولم يستخدمها سابقًا، ولن يستخدمها لاحقًا، ولا يسعى إلى حيازتها أصلًا، ووجهت الخارجية السورية الاتهام للمسلحين بشن هذا الهجوم، وقالت عنه: «إنه لتحقيق نصر سياسي رخيص».
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران السوري قام بقصف مستودع ذخيرة للإرهابيين، في منطقة خان شيخون، كان يحوي أسلحة كيميائية كانت ترسل إلى العراق.
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