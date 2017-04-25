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مقتل وإصابة 14 من البشمركة في قصف تركي للعراق
قوات البشمركة

مقتل وإصابة 14 من البشمركة في قصف تركي للعراق

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:42 ص
أ ش أ

لقي 5 من قوات البشمركة مصرعهم، وأصيب 9 آخرين في قصف تركي لجبال سنجار شمالي العراق.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

يذكر أن قوات البشمركة تدار من قبائل كردية في شمال العراق.

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